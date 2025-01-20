Губернатор — о благоустройстве: «Все выходные ходил по Калининграду, изменений не увидел»

— Есть вопросы, связанные с простыми вещами — вопросы благоустройства улиц, тротуаров. Признаться честно, все выходные ходил по Калининграду… Пока изменений не увидел. Не очень понятно, чего мы ждем. Ладно бы, была бы у нас погода Сибири и невозможно было бы выполнять работы, связанные со снегопадами большими. А у нас два раза всего снег был. Работы можно выполнять, — сказал Алексей Беспрозванных.