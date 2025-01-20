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Губернатор — о благоустройстве: «Все выходные ходил по Калининграду, изменений не увидел»

Глава региона призвал коммунальщиков работать активнее.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных призвал чиновников Калининграда и других муниципалитетов обращать внимание на благоустройство. Об этом он сказал во время оперативного совещания в правительства 20 января.

— Есть вопросы, связанные с простыми вещами — вопросы благоустройства улиц, тротуаров. Признаться честно, все выходные ходил по Калининграду… Пока изменений не увидел. Не очень понятно, чего мы ждем. Ладно бы, была бы у нас погода Сибири и невозможно было бы выполнять работы, связанные со снегопадами большими. А у нас два раза всего снег был. Работы можно выполнять, — сказал Алексей Беспрозванных.

Глава запросил от мэрии города предоставить в течение недели план благоустройства. Губернатор призвал не ждать «особого дня весны или лета», а работать сейчас, пока погода позволяет.

В качестве примера он привел места, где нужно просто привести в порядок газон, в месте, где проезжали автомобили.

— Такие вещи — как каждый день зубы почистить. Службы коммунальные должны этой работой заниматься! Я буду обязательно на это обращать внимание, — сказал губернатор.

ЖКХ