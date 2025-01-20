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Лавров заявил о готовности к контактам с администрацией Трампа

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Москва готова к контактам с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, а также с лидерами других западных стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Источник: © РИА Новости

«Гадать сейчас — дело неблагодарное, мы открыты к контактам, мы неоднократно, отвечая на соответствующие вопросы, это подтверждали», — сказал Лавров в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами Совбеза РФ.

При этом Лавров подчеркнул, что для этого от стран Запада, которые заморозили или прервали свои отношения с РФ, должны поступить серьезные предложения.

Инаугурация вновь избранного президента США Дональда Трампа состоится в Вашингтоне 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.

Трамп Дональд
Лавров Сергей