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Беглов сменил главного в Петербурге по Арктике

Губернатор Петербурга освободил Германа Широкова от должности председателя комитета по делам Арктики. Он стал спецпредставителем главы города.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Смольный 20 января, временно исполнять обязанности руководителя комитета будет замглавы Елена Асеева.

Германа Широкова на должность председателя арктического комитета Смольного назначал еще предыдущий губернатор Георгий Полтавченко в 2018 году. До работы в Смольном Широков руководил управлением ФСКН по Новгородской области. Успел послужить отдельном Арктическом пограничном отряде КГБ СССР.

Сам комитет был создан незадолго до его назначения. Курирует его вице-губернатор Владимир Княгинин.