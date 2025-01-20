Беглов сменил главного в Петербурге по Арктике

Германа Широкова на должность председателя арктического комитета Смольного назначал еще предыдущий губернатор Георгий Полтавченко в 2018 году. До работы в Смольном Широков руководил управлением ФСКН по Новгородской области. Успел послужить отдельном Арктическом пограничном отряде КГБ СССР.