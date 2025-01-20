Беглов сменил главного в Петербурге по Арктике

Как сообщает Смольный 20 января, временно исполнять обязанности руководителя комитета будет замглавы Елена Асеева.
Германа Широкова на должность председателя арктического комитета Смольного назначал еще предыдущий губернатор Георгий Полтавченко в 2018 году. До работы в Смольном Широков руководил управлением ФСКН по Новгородской области. Успел послужить отдельном Арктическом пограничном отряде КГБ СССР.
Сам комитет был создан незадолго до его назначения. Курирует его вице-губернатор Владимир Княгинин.