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Новую книгу о Лукашенко разобрали в Минске в первый день продаж

Издание «Наш президент», презентация которого прошла в столице Беларуси в понедельник, первая партия сегодня же поступила в магазины.

Источник: Telegram / Пул Первого

МИНСК, 20 янв — Sputnik. Все экземпляры книги о президенте Беларуси Александре Лукашенко «Наш президент» были разобраны в центральных магазинах Минска в первый же день продаж, передает корреспондент Sputnik.

Как пояснили в магазине «Светоч» на проспекте Победителей, у них была одна такая книга, и ее купили спустя примерно 50 минут после объявления о старте продаж.

В этом магазине записывают мобильные телефоны всех желающих и обещают перезвонить, когда на прилавки поступят другие экземпляры. По состоянию на 15:55 в списке было несколько человек. Как заверили продавцы, книга будет «к концу недели». Цена — 205 рублей.

В Центральном книжном магазине сказали, что этой книги пока нет, но можно заглянуть «завтра-послезавтра». Цена, по словам продавцов, тоже составляет 205 рублей, но это с учетом футляра. Можно покупать без него, и тогда издание обойдется в 140 рублей.

В книжный магазин «Белкнига» на углу улиц Карла Маркса и Энгельса завезли три экземпляра, и они тоже распроданы. Цена такая же. Приходить тоже рекомендуют «завтра-послезавтра». Как удалось узнать у продавцов всех этих магазинов, тираж книги составляет пять тысяч экземпляров.

Ранее сообщалось, что презентация новой книги прошла 20 января в Национальной библиотеке. Авторы книги — заслуженный деятель науки Беларуси Александр Радьков (первый замглавы Администрации президента в 2011—2016 годах); пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт; действующий замглавы Администрации президента Владимир Перцов, а также известный белорусский писатель, руководитель УП «Издательство “Беларусь” Александр Карлюкевич.

В книге приводятся редкие документы, среди которых зачетка, которая была у Александра Лукашенко в студенческие годы, а также его характеристика и рукописи. Как пояснила на презентации Наталья Эйсмонт, читатели могут увидеть и «совершенно свежую фотографию 2024 года» президента с сыновьями.

Лукашенко Александр