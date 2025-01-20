Новую книгу о Лукашенко разобрали в Минске в первый день продаж

МИНСК, 20 янв — Sputnik. Все экземпляры книги о президенте Беларуси Александре Лукашенко «Наш президент» были разобраны в центральных магазинах Минска в первый же день продаж, передает корреспондент Sputnik.

Как пояснили в магазине «Светоч» на проспекте Победителей, у них была одна такая книга, и ее купили спустя примерно 50 минут после объявления о старте продаж.

В этом магазине записывают мобильные телефоны всех желающих и обещают перезвонить, когда на прилавки поступят другие экземпляры. По состоянию на 15:55 в списке было несколько человек. Как заверили продавцы, книга будет «к концу недели». Цена — 205 рублей.

В Центральном книжном магазине сказали, что этой книги пока нет, но можно заглянуть «завтра-послезавтра». Цена, по словам продавцов, тоже составляет 205 рублей, но это с учетом футляра. Можно покупать без него, и тогда издание обойдется в 140 рублей.