Трамп переименует Мексиканский залив в «Залив Америки», сообщили СМИ

«Дональд Трамп прикажет переименовать Мексиканский залив и гору Денали на Аляске в первые часы после того, как станет 47-м президентом… Мексиканский залив будет переименован в залив Америки, а Денали, самая высокая гора в Северной Америке, вернет свое прежнее название — гора Мак-Кинли», — пишет издание со ссылкой на указы, с которыми ему удалось ознакомиться до их публикации.