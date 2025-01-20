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Трамп переименует Мексиканский залив в «Залив Америки», сообщили СМИ

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в первые часы после своей инаугурации распорядится переименовать Мексиканский залив в залив Америки, сообщает газета New York Post со ссылкой на указы.

Источник: AP 2024

«Дональд Трамп прикажет переименовать Мексиканский залив и гору Денали на Аляске в первые часы после того, как станет 47-м президентом… Мексиканский залив будет переименован в залив Америки, а Денали, самая высокая гора в Северной Америке, вернет свое прежнее название — гора Мак-Кинли», — пишет издание со ссылкой на указы, с которыми ему удалось ознакомиться до их публикации.

Ранее Трамп сообщил о намерении изменить название Мексиканского залива, подчеркнув, что этот шаг станет частью новой политики его администрации.

Инаугурация избранного президента Дональда Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.

Трамп Дональд