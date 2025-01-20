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«Мы осведомлены о серьезной ситуации с энергетикой в Приднестровье» — Еврокомиссия

В Еврокомиссии заявили, что осведомлены об энергокризисе в Приднестровье.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Поставки электричества и газа в Молдову происходят, ситуация в Приднестровье находится под наблюдением, заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен, ее цитирует РИА Новости.

«Мы осведомлены о серьезной ситуации с энергетикой в Приднестровье, мы находимся в контакте с молдавским властями, чтобы минимизировать последствия прекращения поставок российского газа в страну, мы создали специальную рабочую группу… Мы внимательно следим за ситуацией, у меня нет деталей по этой конкретной информации, поэтому я не могу это комментировать, я могу только сказать, что то, что происходит сейчас там, — поставки электричества и газа в Молдавию происходят, и мы не видим никаких нарушений безопасности этих поставок».

сообщила она на просьбу журналистов прокомментировать согласие Тирасполя на поставки газа в Приднестровье компанией «Молдовагаз».

Утром в понедельник лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Тирасполь согласен и приветствует поставки газа в Приднестровье компанией «Молдовагаз». Во второй половине дня он снова обратился к президенту Майе Санду в Telegram, попросив «отказаться от политизации вопроса и вспомнить о людях», а также «в кратчайшие сроки обозначить механизм заключения сделки, порядок действий, участников процесса».

Власти региона также опубликовали направленное 18 января письмо в адрес «Молдовагаза», в котором содержится просьба разъяснить «алгоритм возможной сделки по закупке природного газа и поставке его в Приднестровье».

Ситуация с поставками газа в Приднестровье

Напомним, на пресс-конференции 15 января по итогам визита в Москву Красносельский заявил, что поставки российского газа в регион могут быть возобновлены. Позже на встрече с главой миссии ОБСЕ в Молдове Келли Кайдерлинг он попросил проследить за тем, чтобы Кишинев исполнил свое обещание не препятствовать возобновлению поставок российского газа в регион. Премьер-министр Молдовы Дорин Речан назвал возобновление поставок Россией природного газа в Приднестровье «провокацией» и заявил, что это «план Кремля» по дестабилизации, который «будет способствовать наращиванию военной силы в регионе», и эта сила «будет использоваться против Украины и даже против Румынии».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва готова помочь Приднестровью с газоснабжением, но для этого нужны и действия Кишинева.

В ходе визита в Тирасполь 17 января посол России в Молдове Олег Озеров выразил надежду, что Кишинев не будет мешать поставкам газа в Приднестровье. В тот же день Вадим Красносельский обратился к Майе Санду с просьбой о содействии Кишинева поставкам газа на левый берег Днестра. Он отметил, что в Приднестровье наблюдают «яростное сопротивление со стороны должностных лиц Республики Молдова, которые делают все, чтобы поставка жизненно важного энергоресурса не была воплощена». Целью этих действий он назвал желание чиновников «еще более усугубить существующий кризис».

Однако в воскресенье, вопреки своим недавним заявлениям о том, что Кишинев не будет препятствовать поставкам газа в Приднестровье в контексте визита лидера региона Вадима Красносельского в Москву, Санду фактически отказалась от предложений «Газпрома» по поставкам газа в Приднестровье. Заявление прозвучало в видеоинтервью. Санду сказала, что избранный российской стороной способ поставки голубого топлива на левый берег Днестра «нарушает международные санкции» и что «есть гораздо более простое, законное решение, и это не нарушает режим санкций. Это “Молдовагаз”.

На территории Приднестровья с 11 декабря действует режим ЧС в энергетике, он продлится до 8 февраля. На сегодняшний день промышленные предприятия региона приостановили работу из-за энергетического кризиса, вызванного прекращением поставок российского газа. Исключение составили только организации, которые занимаются производством продовольствия, то есть обеспечивают продовольственную безопасность Приднестровья.

Приднестровские власти опубликовали письмо в адрес «Молдовагаза», в котором предприятие просят объяснить «алгоритм и структуру возможной сделки по закупке природного газа и поставке его в Приднестровье». Кроме того, Вадим Красносельский отметил, что письмо было направлено 18 января, но на сегодняшний день ответа нет: «Приднестровье готово к закупке природного газа через “Молдовагаз”, о чем молдавский поставщик был уведомлен 18 января текущего года. “Тираспольтрансгаз” направил в адрес “Молдовагаз” официальное письмо, в котором просит В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ обозначить механизм заключения сделки, порядок действий, участников процесса. Сегодня уже 20 января. Ответа нет. Я прошу отказаться от политизации вопроса и вспомнить о людях. Чтобы выполнить условия, необходимо их знать. Уважаемая госпожа Санду. Еще раз призываю: сдержите публично данное Вами слово — обеспечьте поставку газа в Приднестровье».

энергетика
ЕС