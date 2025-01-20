«Мы осведомлены о серьезной ситуации с энергетикой в Приднестровье» — Еврокомиссия

Приднестровские власти опубликовали письмо в адрес «Молдовагаза», в котором предприятие просят объяснить «алгоритм и структуру возможной сделки по закупке природного газа и поставке его в Приднестровье». Кроме того, Вадим Красносельский отметил, что письмо было направлено 18 января, но на сегодняшний день ответа нет: «Приднестровье готово к закупке природного газа через “Молдовагаз”, о чем молдавский поставщик был уведомлен 18 января текущего года. “Тираспольтрансгаз” направил в адрес “Молдовагаз” официальное письмо, в котором просит В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ обозначить механизм заключения сделки, порядок действий, участников процесса. Сегодня уже 20 января. Ответа нет. Я прошу отказаться от политизации вопроса и вспомнить о людях. Чтобы выполнить условия, необходимо их знать. Уважаемая госпожа Санду. Еще раз призываю: сдержите публично данное Вами слово — обеспечьте поставку газа в Приднестровье».