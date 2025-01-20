«Мы осведомлены о серьезной ситуации с энергетикой в Приднестровье» — Еврокомиссия

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Поставки электричества и газа в Молдову происходят, ситуация в Приднестровье находится под наблюдением, заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен, ее цитирует РИА Новости.
«Мы осведомлены о серьезной ситуации с энергетикой в Приднестровье, мы находимся в контакте с молдавским властями, чтобы минимизировать последствия прекращения поставок российского газа в страну, мы создали специальную рабочую группу… Мы внимательно следим за ситуацией, у меня нет деталей по этой конкретной информации, поэтому я не могу это комментировать, я могу только сказать, что то, что происходит сейчас там, — поставки электричества и газа в Молдавию происходят, и мы не видим никаких нарушений безопасности этих поставок».
Утром в понедельник лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Тирасполь согласен и приветствует поставки газа в Приднестровье компанией «Молдовагаз». Во второй половине дня он снова обратился к президенту Майе Санду в Telegram, попросив «отказаться от политизации вопроса и вспомнить о людях», а также «в кратчайшие сроки обозначить механизм заключения сделки, порядок действий, участников процесса».
Власти региона также опубликовали направленное 18 января письмо в адрес «Молдовагаза», в котором содержится просьба разъяснить «алгоритм возможной сделки по закупке природного газа и поставке его в Приднестровье».
Ситуация с поставками газа в Приднестровье
Напомним, на пресс-конференции 15 января по итогам визита в Москву Красносельский заявил, что поставки российского газа в регион могут быть возобновлены. Позже на встрече с главой миссии ОБСЕ в Молдове Келли Кайдерлинг он попросил проследить за тем, чтобы Кишинев исполнил свое обещание не препятствовать возобновлению поставок российского газа в регион. Премьер-министр Молдовы Дорин Речан назвал возобновление поставок Россией природного газа в Приднестровье «провокацией» и заявил, что это «план Кремля» по дестабилизации, который «будет способствовать наращиванию военной силы в регионе», и эта сила «будет использоваться против Украины и даже против Румынии».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва готова помочь Приднестровью с газоснабжением, но для этого нужны и действия Кишинева.
Однако в воскресенье, вопреки своим недавним заявлениям о том, что Кишинев не будет препятствовать поставкам газа в Приднестровье в контексте визита лидера региона Вадима Красносельского в Москву, Санду фактически отказалась от предложений «Газпрома» по поставкам газа в Приднестровье. Заявление прозвучало в видеоинтервью. Санду сказала, что избранный российской стороной способ поставки голубого топлива на левый берег Днестра «нарушает международные санкции» и что «есть гораздо более простое, законное решение, и это не нарушает режим санкций. Это “Молдовагаз”.
На территории Приднестровья с 11 декабря действует режим ЧС в энергетике, он продлится до 8 февраля. На сегодняшний день промышленные предприятия региона приостановили работу из-за энергетического кризиса, вызванного прекращением поставок российского газа. Исключение составили только организации, которые занимаются производством продовольствия, то есть обеспечивают продовольственную безопасность Приднестровья.
Приднестровские власти опубликовали письмо в адрес «Молдовагаза», в котором предприятие просят объяснить «алгоритм и структуру возможной сделки по закупке природного газа и поставке его в Приднестровье». Кроме того, Вадим Красносельский отметил, что письмо было направлено 18 января, но на сегодняшний день ответа нет: «Приднестровье готово к закупке природного газа через “Молдовагаз”, о чем молдавский поставщик был уведомлен 18 января текущего года. “Тираспольтрансгаз” направил в адрес “Молдовагаз” официальное письмо, в котором просит В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ обозначить механизм заключения сделки, порядок действий, участников процесса. Сегодня уже 20 января. Ответа нет. Я прошу отказаться от политизации вопроса и вспомнить о людях. Чтобы выполнить условия, необходимо их знать. Уважаемая госпожа Санду. Еще раз призываю: сдержите публично данное Вами слово — обеспечьте поставку газа в Приднестровье».