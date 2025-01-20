Инаугурация Дональда Трампа в 2025 году: проигнорированный Зеленский и чаепитие с Байденом

Первый раз за 40 лет церемония состоится не на открытом воздухе. В день мероприятия в Вашингтоне ожидается холодная погода — до −11 ℃, поэтому мероприятие решили перенести в ротонду Капитолия, музыкальные выступления возле которой начнутся уже в 09:30 по местному времени. Сам же Трамп во имя мирной передачи власти в это время будет чаевничать с бывшим американским президентом Джо Байденом. Ожидаются выступления кантри-звезд Ли Гринвуда и Кэрри Андервуд, группы The Village People и оперного тенора Кристофера Маккио.