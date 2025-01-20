Инаугурация Дональда Трампа в 2025 году: проигнорированный Зеленский и чаепитие с Байденом

«Все начнется завтра. Завтра вам будет очень весело смотреть телевизор», — так сегодня решил высказаться избранный президент США. Все об инаугурации Трампа в 2025 году читайте в нашем материале.
Когда состоится инаугурация президента США: дата и время
Вновь избранный лидер Соединенных Штатов церемониально вступит в должность 20 января в полдень по местному времени. Дата историческая — ни разу не менялась после утверждения 20-й поправки к Конституции США в 1993 году. Дональд Трамп в качестве 47-го главы государства вместе с вице-президентом Джеем Ди Вэнсом во второй раз принесет присягу в 12:00 по местному времени, или в 20:00 по Москве.
Кто приглашен на инаугурацию Трампа
В числе гостей Трампа — около 15 представителей других стран. Среди них — глава Китая Си Цзиньпин, итальянский премьер Джорджия Мелони, аргентинский лидер Хавьер Милей, израильский премьер Биньямин Нетаньяху, экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, венгерский премьер Виктор Орбан, глава Сальвадора Найиб Букеле и бывший польский премьер Матеуш Моравецкий.
В том числе инаугурацию посетят представители европейских правых политических сил — французы Эрик Земмур и Марион Марешаль-Ле Пен из партий «Отвоевание» и «Национальное объединение», испанец Сантьяго Абаскаль из «Голоса», бельгиец Том Ван Грикен из «Фламандского интереса», британец Найджел Фараж из «Партии реформ», немец Тино Хрупалла из «Альтернативы для Германии».
Также на церемонии планируют отметиться американские миллиардеры. В частности — глава Tesla Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и создатель Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг.
Приглашен ли Владимир Путин или другие представители России
Позвать российского лидера на свою инаугурацию Трамп не решился. Однако новый глава США поручил организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным сразу после мероприятия для обсуждения возможности очного диалога в ближайшее время.
Приглашен ли Владимир Зеленский
Украинского лидера Трамп тоже официально звать на свою инаугурацию не стал. Но отметил, что если у Владимира Зеленского вдруг появится сильное желание посетить церемонию, то он может приехать.
Сын же Трампа в соцсетях писал о том, что лидер Украины трижды просил официального вызова на инаугурацию, но все три раза слышал отказ.
Приглашен ли Виктор Орбан
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, напротив, приглашение получил, но приезжать не собирается. По словам его пресс-секретаря Берталан Хаваши, 20 января ему нужно выступить в Будапеште с итогами председательства Венгрии в Совете Евросоюза во второй половине 2024 года. При этом глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш в соцсети заявил, что Орбан непременно желает встретиться с Трампом в ближайшее после инаугурации время.
Где и как пройдет инаугурация президента США
Первый раз за 40 лет церемония состоится не на открытом воздухе. В день мероприятия в Вашингтоне ожидается холодная погода — до −11 ℃, поэтому мероприятие решили перенести в ротонду Капитолия, музыкальные выступления возле которой начнутся уже в 09:30 по местному времени. Сам же Трамп во имя мирной передачи власти в это время будет чаевничать с бывшим американским президентом Джо Байденом. Ожидаются выступления кантри-звезд Ли Гринвуда и Кэрри Андервуд, группы The Village People и оперного тенора Кристофера Маккио.
В 11:30 по местному времени избранный лидер США произнесет перед гражданами и гостями историческую речь о планах страны на будущее, а также, предположительно, о единстве, силе и справедливости, а полчаса спустя — принесет присягу, положив руку на Библию. После над Капитолием раздастся пушечный салют и внутри здания состоится торжественный обед. В завершение мероприятия Трамп встанет во главе шествия войск у Восточного фасада Капитолия к Белому дому.
Что будет после инаугурации Дональда Трампа: главные прогнозы
Вспомним громкие предвыборные и доинаугурационные обещания Трампа.
- Отказаться от участия в войнах и развязывания вооруженных противостояний.
- Положить конец временной специальной операции на Украине путем подписания мирного соглашения.
- Купить Гренландию для достижения национальной безопасности и свободы во всем мире.
- Установить 25-процентные тарифы на канадский и мексиканский импорт до тех пор, пока эти государства не начнут решительно бороться с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.
- Сбалансировать отношения с Китаем, которые сейчас воспринимаются США как главная угроза американскому процветанию.
- Вернуть Панамский канал под контроль Соединенных Штатов в случае, если не будут отменены высокие тарифы на грузовые перевозки.