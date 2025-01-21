В Пермском крае могут ввести «тихий час»

Депутаты Пермского края рассмотрят на пленарном заседании 23 января законопроект о введении «тихого часа».
«Сейчас в регионе запрет на шум действует только в ночное время: с 22:00 до 7:00 в рабочие дни, с 22:00 до 9:00 в выходные и нерабочие праздничные дни. В ноябре в первом чтении краевой парламент одобрил проект изменений, который вводит запрет на шумные работы с 13:00 до 15:00 часов ежедневно. Он будет действовать как в жилых домах, так и на придомовых территориях», — рассказал спикер краевого парламента Валерий Сухих.
Законопроект предусматривает наказание для нарушителей тишины в дневные часы. Так, жителям придётся платить от двух до трёх тысяч рублей. А вот для должностных лиц и юридических предусмотрены более значительные суммы наказания. Так, штраф для должностных лиц будет составлять от 20 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.
После рассмотрения проекта закона в первом чтении поступили поправки. Профильная группа депутатов учла поступившие предложения и замечания.
Например, уточнили норму об ответственности за непринятие мер по отключению сработавшей сигнализации автомобиля, находящегося на стоянке (парковке).
«Владелец транспортного средства, припаркованного на придомовой или иной защищаемой от шума территории, может понести административную ответственность, если не предпримет мер по отключению работающей сигнализации своей машины, — пояснил Валерий Сухих. — Эффективность нормы, в конечном итоге, будет зависеть от корректности её применения. Я уверен, что нет закона лучше, чем уважение друг друга».
Напомним, также депутаты на пленарном заседании рассмотрят законопроект, который вводит контроль за работой гидов и экскурсоводов.