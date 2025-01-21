В Пермском крае могут ввести «тихий час»

«Сейчас в регионе запрет на шум действует только в ночное время: с 22:00 до 7:00 в рабочие дни, с 22:00 до 9:00 в выходные и нерабочие праздничные дни. В ноябре в первом чтении краевой парламент одобрил проект изменений, который вводит запрет на шумные работы с 13:00 до 15:00 часов ежедневно. Он будет действовать как в жилых домах, так и на придомовых территориях», — рассказал спикер краевого парламента Валерий Сухих.