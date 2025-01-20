В Капитолии началась церемония инаугурации Трампа

19:08 На инаугурацию обычно продают билеты, на церемонию 2025 года продали 250 тыс. пригласительных. Однако из-за переноса процедуры в Ротонду «вживую» ее смогут увидеть только около 600 человек. Из них официальных гостей будет менее 100 человек, а остальные зрители будут наблюдать за ходом мероприятия со стадиона Capital One Arena.