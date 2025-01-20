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В Капитолии началась церемония инаугурации Трампа

считается, что Трамп опасается покушения на свою жизнь или акций протеста. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Источник: Газета.Ру

19:45 ⚡️Начинается инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа.

19:41 Как выглядит Ротонда, ожидающая Трампа. Как видим, гости, журналисты и охрана уже на месте.

19:38 На инаугурационном обеде Трампа подадут блюда из морепродуктов, говядины и яблок — CNN.

Обед начнется с подачи Chesapeake Crab Cake — крабовой котлеты с соусом из томатов, маринованными овощами и травяным маслом. Основное блюдо — рибай-стейк из ангусской говядины с трюфельным соусом, брокколи рабе и картофельным гратеном. Завершит трапезу десерт — террин (среднее между запеканкой и паштетом) из яблок с мороженым из сметаны и соленой карамелью.

К каждому из блюд будут предложены вина из различных регионов США: шардоне из Виргинии, каберне совиньон из Калифорнии и игристое из Нью-Мексико.

В 2018 году внимание прессы привлек ужин Трампа с американскими футболистами — там в Белом доме подавали фастфуд. Политик известен своей любовью к чизбургерам и картошке фри, а также к жареной во фритюре курице.

19:35 В Вашингтоне предприняты дополнительные меры безопасности. Коммерческие рейсы в аэропорт, ближайший к месту проведения церемонии инаугурации, задерживаются по требованию американских силовых ведомств.

Пассажиры рейсов, направляющихся в Национальный аэропорт имени Рейгана в Арлингтоне, штат Вирджиния, недалеко от Вашингтона, сообщили CNN, что агенты Управления транспортной безопасности также проверяют у выходов на посадку удостоверения личности и проводят дополнительный досмотр.

19:30.

19:17 ❗️Кто будет и кого не будет на инаугурации Трампа:

Впервые на торжественное мероприятие пригласили иностранных политиков. В их числе премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Сальвадора Найиб Букеле, президент Аргентины Хавьер Милей.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ранее открыто поддерживавший республиканца в ходе его предвыборной кампании, отклонил приглашение Трампа. Суд в Бразилии не разрешил бывшему президенту страны Жаиру Болсонару посетить инаугурацию Трампа — вместо него прилетел его сын Эдуардо.

Председатель КНР Си Цзиньпин, тоже получивший приглашение от победителя президентской гонки в США, сам на инаугурацию не поедет, передает Reuters. Вместо него в Вашингтон отправится заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен простудилась и не поедет на церемонию. Экс-президенты Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший тоже посетят церемонию. Все трое не пойдут на официальный обед.

Российские политики и дипломаты инаугурацию Трампа не посетят.

19:15 Дональд Трамп прибыл в конгресс на церемонию инаугурации.

В публикации отмечается, что Трамп поехал в конгресс после встречи с уходящим с поста президента США Джо Байденом в Белом доме.

19:12 В ходе совещания Совбеза РФ Владимир Путин отметил, что в России видят заявления Трампа и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, а также о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны.

«Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента США со вступлением в должность», — сказал президент России.

Путин подчеркнул, что РФ никогда не отказывалась от диалога с Соединенными Штатами Америки.

19:08 На инаугурацию обычно продают билеты, на церемонию 2025 года продали 250 тыс. пригласительных. Однако из-за переноса процедуры в Ротонду «вживую» ее смогут увидеть только около 600 человек. Из них официальных гостей будет менее 100 человек, а остальные зрители будут наблюдать за ходом мероприятия со стадиона Capital One Arena.

19:04 Церемония инаугурации пройдет под крышей ротонды Капитолия США. Обычно ее проводят на открытом воздухе, но официально было принято решение о переносе из-за «наступающих морозов».

Около 10:25 по местному времени (18:25 мск) Дональд Трамп и уходящий с поста Джо Байден покинут Белый дом и направятся в здание Капитолия.

19:02 Трамп поручил организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным вскоре после своей инаугурации, сообщает CNN. Политики будут обсуждать урегулирование украинского конфликта.

19:00 Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Сегодня в американской столице Вашингтон проходит церемония инаугурации 47-го президента США — торжественного вступления в должность и принесения присяги Дональдом Трампом.