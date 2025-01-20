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Байден превентивно помиловал нескольких членов семьи

ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Американский лидер Джо Байден в последние часы своего президентства превентивно помиловал ряд членов своей семьи, следует из распространенного заявления президента.

Источник: Reuters

По мнению Байдена, его семья подвергалась нападкам и угрозам, направленным на то, чтобы причинить боль самому президенту.

«К сожалению, у меня нет оснований полагать, что эти нападения прекратятся», — говорится в заявлении.

В заявлении уточняется, что президент использует «свои полномочия в соответствии с конституцией» США, чтобы «помиловать Джеймса Б. Байдена, Сару Джонс Байден, Валери Байден Оуэнс, Джона Т. Оуэнса и Фрэнсиса У. Байдена».

При этом соответствующие помилования не означают, что ряд членов семьи Байдена виновны или признают вину в совершении каких-либо правонарушений.

Ранее республиканцы нижней палаты конгресса представили доклад, в котором указали, что за 10 лет члены семьи Байдена получили свыше 27 миллионов долларов от иностранных источников, а также создали ряд подставных компаний, чтобы скрыть средства, полученные коррупционным путем.

В докладе также говорилось, что Байден вместе со своим сыном Хантером и братом Джеймсом участвовали в «теневых бизнес-сделках» и затем пытались это скрыть, сопротивляясь надзору со стороны конгресса.

Байден Джо
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