Байден превентивно помиловал нескольких членов семьи

По мнению Байдена, его семья подвергалась нападкам и угрозам, направленным на то, чтобы причинить боль самому президенту.
«К сожалению, у меня нет оснований полагать, что эти нападения прекратятся», — говорится в заявлении.
В заявлении уточняется, что президент использует «свои полномочия в соответствии с конституцией» США, чтобы «помиловать Джеймса Б. Байдена, Сару Джонс Байден, Валери Байден Оуэнс, Джона Т. Оуэнса и Фрэнсиса У. Байдена».
При этом соответствующие помилования не означают, что ряд членов семьи Байдена виновны или признают вину в совершении каких-либо правонарушений.
Ранее республиканцы нижней палаты конгресса представили доклад, в котором указали, что за 10 лет члены семьи Байдена получили свыше 27 миллионов долларов от иностранных источников, а также создали ряд подставных компаний, чтобы скрыть средства, полученные коррупционным путем.
В докладе также говорилось, что Байден вместе со своим сыном Хантером и братом Джеймсом участвовали в «теневых бизнес-сделках» и затем пытались это скрыть, сопротивляясь надзору со стороны конгресса.