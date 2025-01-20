В Капитолии началась церемония инаугурации Дональда Трампа

Мероприятие, как ранее анонсировал сам Трамп, проходит в ротонде Капитолия. В ходе него Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс принесут присягу. Также глава государства обозначит основные направления работы своей администрации.
После церемонии будет дан пушечный салют из 21 залпа. На церемонии выступят певец Kid Rock и группа The Village People.
Днем ранее Трамп пообещал своим сторонникам, что в момент его инаугурации в США закончится четырехлетний период упадка.
О намерениях Трампа подписать в первый день своего президентства более 100 документов также писала газета The Guardian. По ее данным, в число этих мер также входят программа массовой депортации мигрантов, объявление чрезвычайного положения на границе и введение 25-процентного тарифа на американский экспорт.
Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября. В общенародном голосовании Трамп получил 51% голосов, а Харрис — 47,4%. Итоги голосования были встречены продолжительными овациями в предвыборном штабе Трампа. Выступая перед сторонниками, республиканец заявил, что своей целью на посту главы государства считает прекращение военных конфликтов в мире.