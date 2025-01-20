В Капитолии началась церемония инаугурации Дональда Трампа

О намерениях Трампа подписать в первый день своего президентства более 100 документов также писала газета The Guardian. По ее данным, в число этих мер также входят программа массовой депортации мигрантов, объявление чрезвычайного положения на границе и введение 25-процентного тарифа на американский экспорт.