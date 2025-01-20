Генералов и полковника ВСУ задержали за потерю территорий в Харьковской области

Его обвиняют в сокрытии масштабов дезертирства военнослужащих из бригады. По версии ГБР, он «не реагировал на правонарушения в его подразделении, в том числе на самовольное оставление воинской части его бойцами», а также ни разу за 2024 год не направил в органы досудебного расследования данные о подчиненных, совершивших уголовные правонарушения. При этом нижестоящие офицеры подавали ему соответствующие рапорты, которые оставались без движения.