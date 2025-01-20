Вице-президент США Вэнс вступил в должность

Он принес клятву в служении своей стране на Библии, которая принадлежала его прабабушке.
Вэнс повторил слова присяги за судьей Верховного суда США Бреттом Кавано в окружении своей семьи: жены Уши и троих детей.
Вэнсу 40 лет. Он родился в Огайо. Его мать страдала от наркотической зависимости, поэтому воспитанием мальчика занималась бабушка. Впоследствии Вэнс рассказывал про нее, что она «любила Господа», «любила [ругательное] слово на букву F» и владела 19 пистолетами. Тяжелому детству, проведенному в бедности и лишениях, он посвятил книгу «Элегия Хиллбили» (hillbilly — жаргонное слово в США, «деревенщина»), которая стала бестселлером по версии New York Times.
После школы Вэнс поступил на службу в морскую пехоту США, где работал военным корреспондентом, это было время иракской войны. Вернувшись домой, он за два года окончил университет Огайо, а затем поступил на юрфак престижного Йельского университета. Затем устроился работать к венчурному капиталисту Питеру Тилю, а в 2017 году основал собственную фирму.
В эти годы Вэнс критиковал Трампа: говорил, что «не выносит» его и даже называл «американским Гитлером». Однако потом Вэнс изменил свои взгляды в отношении политика, отметив, что ошибался в нем. Сенатором от Огайо он стал в 2022-м.