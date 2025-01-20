Вице-президент США Вэнс вступил в должность

После школы Вэнс поступил на службу в морскую пехоту США, где работал военным корреспондентом, это было время иракской войны. Вернувшись домой, он за два года окончил университет Огайо, а затем поступил на юрфак престижного Йельского университета. Затем устроился работать к венчурному капиталисту Питеру Тилю, а в 2017 году основал собственную фирму.