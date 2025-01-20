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Вице-президент США Вэнс вступил в должность

Выбранный на пост вице-президента США республиканец Джей Ди Вэнс вступил в должность.

Источник: Reuters

Он принес клятву в служении своей стране на Библии, которая принадлежала его прабабушке.

Вэнс повторил слова присяги за судьей Верховного суда США Бреттом Кавано в окружении своей семьи: жены Уши и троих детей.

Вэнсу 40 лет. Он родился в Огайо. Его мать страдала от наркотической зависимости, поэтому воспитанием мальчика занималась бабушка. Впоследствии Вэнс рассказывал про нее, что она «любила Господа», «любила [ругательное] слово на букву F» и владела 19 пистолетами. Тяжелому детству, проведенному в бедности и лишениях, он посвятил книгу «Элегия Хиллбили» (hillbilly — жаргонное слово в США, «деревенщина»), которая стала бестселлером по версии New York Times.

После школы Вэнс поступил на службу в морскую пехоту США, где работал военным корреспондентом, это было время иракской войны. Вернувшись домой, он за два года окончил университет Огайо, а затем поступил на юрфак престижного Йельского университета. Затем устроился работать к венчурному капиталисту Питеру Тилю, а в 2017 году основал собственную фирму.

В эти годы Вэнс критиковал Трампа: говорил, что «не выносит» его и даже называл «американским Гитлером». Однако потом Вэнс изменил свои взгляды в отношении политика, отметив, что ошибался в нем. Сенатором от Огайо он стал в 2022-м.

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