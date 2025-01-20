Трамп объявил о начале «золотого века Америки»

«Золотой век Америки начинается прямо сейчас. Наша страна будет процветать на зависть всему остальному миру», — сказал он в инаугурационной речи. Предыдущее руководство страны он назвал коррумпированным и неспособным справиться с кризисами, с которыми сталкиваются США. «Наше правительство сейчас не в состоянии разрешить простейший кризис у себя дома, но продолжает ввязываться в череду катастрофических событий заграницей», — подчеркнул он.