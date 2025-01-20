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Два гендера, Панама и флаг на Марсе: что пообещал Дональд Трамп в своей речи

20 января Дональд Трамп принес присягу и во второй раз вступил в должность президента США. В своей инаугурационной речи он объявил о начале «золотого века» США, пообещал остановить все войны и установить на Марсе американский флаг. Основные заявления 47-го президента США — в подборке «Ъ».

Источник: Reuters

  • В сфере энергетики будет введен режим чрезвычайного положения для стимулирования добычи энергоресурсов. США начнут масштабную добычу нефти и газа для снижения цен.
  • «Мощь США» остановит все войны и принесет новый дух единства в мир.
  • США вернут контроль над Панамским каналом.
  • «Мы отправим астронавтов установить звездно-полосатый флаг на Марсе».
  • Мексиканский залив переименуют в Залив Америки, а высочайшую гору в Северной Америке Денали — обратно в Маккинли.
  • На границе с Мексикой будет введен режим ЧС, туда направят войска. Нелегальных мигрантов вернут на родину.
  • Наркокартели объявят иностранными террористическими организациями.
  • «С сегодняшнего дня политика правительства Соединенных Штатов заключается в том, что существует только два гендера — мужской и женский». Трансгендеров не допустят в женский спорт.
  • Будет издан указ о прекращении государственной цензуры.
  • После выступления Дональда Трампа его пресс-секретарь добавила, что США выйдут из Парижского соглашения по климату.

Трамп Дональд