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Орбан: Венгрия ожидает, что президентство Трампа изменит мир к лучшему

БУДАПЕШТ, 20 января. /ТАСС/. Венгрия рассчитывает, что пребывание Дональда Трампа на посту президента США принесет в мир положительные изменения. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в связи с инаугурацией 47-го президента США.

Источник: Reuters

«Мы ожидаем от президентства Дональда Трампа мира, спокойствия, восстановления экономики. Мир изменится, и это будет хорошо для венгров», — сказал Орбан в видеообращении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Орбан считается давним союзником Трампа в Европе, по многим вопросам они придерживаются схожих взглядов. Будапешт связывает с возвращением Трампа в Белый дом надежды на урегулирование конфликта на Украине.

В 2024 году венгерский премьер открыто поддерживал республиканца в ходе его предвыборной кампании и несколько раз побывал у него в гостях в поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Орбан оказался первым из лидеров стран Евросоюза, которого Трамп пригласил туда после победы на ноябрьских выборах.

Трамп Дональд