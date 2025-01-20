Орбан: Венгрия ожидает, что президентство Трампа изменит мир к лучшему

В 2024 году венгерский премьер открыто поддерживал республиканца в ходе его предвыборной кампании и несколько раз побывал у него в гостях в поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Орбан оказался первым из лидеров стран Евросоюза, которого Трамп пригласил туда после победы на ноябрьских выборах.