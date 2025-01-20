Орбан: Венгрия ожидает, что президентство Трампа изменит мир к лучшему

«Мы ожидаем от президентства Дональда Трампа мира, спокойствия, восстановления экономики. Мир изменится, и это будет хорошо для венгров», — сказал Орбан в видеообращении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Орбан считается давним союзником Трампа в Европе, по многим вопросам они придерживаются схожих взглядов. Будапешт связывает с возвращением Трампа в Белый дом надежды на урегулирование конфликта на Украине.
В 2024 году венгерский премьер открыто поддерживал республиканца в ходе его предвыборной кампании и несколько раз побывал у него в гостях в поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Орбан оказался первым из лидеров стран Евросоюза, которого Трамп пригласил туда после победы на ноябрьских выборах.