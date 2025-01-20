Трамп в инаугурационной речи не упомянул ни Россию, ни Украину

Президент России Владимир Путин называл отказ Украины от вступления в НАТО одним из условий для начала переговоров с ней и прекращения огня. Кроме того, он говорил, что Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей; иметь безъядерный статус; с России должны снять санкции и признать Крым и новые территории за ней на международном уровне.