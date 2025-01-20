Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова сравнила последнее решение Байдена с анекдотом про измену

Решение бывшего президента США Джо Байдена о помиловании членов своей семьи сравнимо с анекдотом про измену невесты. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Источник: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

«Самообличительно. Как в том анекдоте. (…) “Любимый, но с того момента появились новые данные”», — высказалась дипломат.

Захарова сравнила последнее решение Байдена с анекдотом про признание невесты перед алтарем жениху в измене. Пресс-секретарь МИД указала, что политик принял решение без обвинений и решений суда.

Ранее Байден в последние часы президентства заранее помиловал членов своей семьи. По словам политика, его семья подвергалась непрекращающимся нападкам и угрозам, которые мотивировались «исключительно желанием причинить боль».

Захарова Мария
Байден Джо