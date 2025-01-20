Фицо рассказал Эрдогану о своей встрече с Путиным

22 декабря Фицо приезжал в Москву и встречался с Путиным после того, как украинский лидер Владимир Зеленский исключил транзит российского газа через Украину. С 1 января истек контракт «Газпрома» на транзит, прокачка топлива остановилась. У России остался один маршрут транзита в Евросоюз — через Турцию. Позднее словацкий премьер пояснил: «Я общался с Путиным о контракте между нами и “Газпромом”, в котором говорится, что они должны каким-то образом поставлять нам газ».