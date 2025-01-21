Развожаев оценил риски для курортного сезона в Севастополе

В Севастополе около 160 километров прибрежной полосы, и с момента крушения танкеров не было ни одного участка, где бы не было зафиксировано мазута, хотя и не в таком объеме, как на Кубани, заявил Развожаев. За все время собрано уже более 212 тонн загрязненного мазутом грунта, начата его утилизация.