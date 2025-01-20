Пушков заявил о плохом предчувствии у ЕС насчет президентства Трампа

«Чудовищный удар по всей социальной доктрине и “ценностям” правящей европейской либеральной элиты: отныне в США будет признано только два пола — мужской и женский! И это — в “цитадели либеральной демократии”, на которую правящие в Европе элиты всегда смотрели с придыханием! Евролибералы в шоке и ужасе. Фактически Трамп взорвал систему “общих ценностей”, объединявшую США и ЕС. Он также объявляет войну либеральной цензуре, царящей в британских, французских, немецких СМИ. Молчит фон дер Ляйен, молчат евродепутаты в Брюсселе, молчат все ведущие европейские столицы. Слов нет у них, одни чувства… И нехорошие предчувствия», — написал Пушков.