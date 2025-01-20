Байден покинул Вашингтон

Экс-глава государства и его жена Джилл отправились в штат Калифорния на борту президентского самолета. В понедельник утром они приветствовали Трампа и его жену Меланию у парадного входа в Белый дом — под сводами так называемого Северного портика. В Голубом зале официальной резиденции президента прошло совместное чаепитие политиков. Четыре года назад, во время инаугурации Байдена, эта традиция была нарушена, поскольку проигравший выборы Трамп утром покинул Белый дом и отправился в штат Флорида, где располагается его поместье Мар-а-Лаго.