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Байден покинул Вашингтон

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Бывший американский лидер Джо Байден покинул американскую столицу после того, как республиканец Дональд Трамп был приведен к присяге в качестве 47-го президента США. Американские новостные телекомпании транслировали вылет самолета демократа с военной базы Эндрюс под Вашингтоном.

Источник: Reuters

Экс-глава государства и его жена Джилл отправились в штат Калифорния на борту президентского самолета. В понедельник утром они приветствовали Трампа и его жену Меланию у парадного входа в Белый дом — под сводами так называемого Северного портика. В Голубом зале официальной резиденции президента прошло совместное чаепитие политиков. Четыре года назад, во время инаугурации Байдена, эта традиция была нарушена, поскольку проигравший выборы Трамп утром покинул Белый дом и отправился в штат Флорида, где располагается его поместье Мар-а-Лаго.

Демократ и республиканец в понедельник вместе отправились в Конгресс США, где прошла церемония инаугурации. Трамп стал 45-м и 47-м президентом США.

Байден Джо