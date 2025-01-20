Президент Панамы подчеркнул принадлежность Панамского канала республике

«Повторяю то, что уже было сказано в моем обращении к нации 22 декабря: канал был и остается частью Панамы, управление им будет оставаться под контролем Панамы при строгом соблюдении его постоянного нейтралитета», — говорится в заявлении Мулино на его странице в Х.