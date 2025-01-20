Президент Панамы подчеркнул принадлежность Панамского канала республике

Так он отреагировал на заявления, сделанные Трампом в его инаугурационной речи, в которых тот пообещал вернуть Соединенным Штатам Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский.
«Повторяю то, что уже было сказано в моем обращении к нации 22 декабря: канал был и остается частью Панамы, управление им будет оставаться под контролем Панамы при строгом соблюдении его постоянного нейтралитета», — говорится в заявлении Мулино на его странице в Х.
Президент Панамы отдельно подчеркнул, что «нет ни одной страны в мире, которая вмешивалась бы» в управление каналом.
«25 лет мы администрируем канал и управляем им непрерывно, неся за него ответственность перед миром и мировой торговлей, включая Соединенные Штаты Мы готовы к диалогу, но не к подчинению», — добавил президент Панамы.
Ранее в этот день Трамп в ротонде Капитолия принял присягу, став 47-м президентом США, передает «Газета.Ru». Вместе с ним к присяге привели вице-президента Джея Ди Вэнса. Это второй президентский срок Трампа, в первый раз он был американским лидером в 2017—2021 годах. В своей инаугурационной речи новый президент США объявил о начале «золотого века Америки».
Перед церемонией Трамп с супругой Меланией посетил чаепитие в Белом доме с уходящим президентом Джо Байденом и его женой Джилл.
Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября. В общенародном голосовании Трамп получил 51% голосов, а бывший американский вице-президент Камала Харрис — 47,4%. Выступая перед сторонниками, республиканец заявил, что своей целью на посту главы государства считает прекращение военных конфликтов в мире.