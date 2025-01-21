Макрон исключил завершение конфликта на Украине в ближайшее время

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что возможность отправки европейских миротворцев на Украину может обсуждаться в ходе переговоров, но подчеркнул, что каких-либо предпосылок для них сейчас нет. По его словам, Россия неоднократно говорила, что выступает за мир, а не перемирие, а мир наступит после того, как будут выполнены ее условия и достигнуты цели.