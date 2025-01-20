Трамп отдал первые поручения после вступления в должность

«Настоящим я приказываю, чтобы флаг Соединенных Штатов был поднят в полном составе над Белым домом и на всех общественных зданиях и территориях, на всех военных постах и военно-морских базах, а также на всех военно-морских судах Федерального правительства в округе Колумбия и на всей территории Соединенных Штатов и его территории и владения, на оставшуюся часть этого дня, начиная немедленно», — сказано в документе, распоряжение также касается всех представительств США за границей, включая военные объекты и исследовательские станции.