Глава ЦИК Карпенко ожидает высокую явку белорусов на выборах президента

Глава Центризбиркома Беларуси Игорь Карпенко ожидает высокую явку на выборах президента страны. Об этом председатель комиссии сказал в интервью для Youtube-канала «Информационный Боевой Отряд».
— Прекрасно понимаем, что явка наших граждан будет достаточно высокая, — отметил Карпенко.
Также глава ЦИК сказал, что именно президентским выборам в Беларуси наиболее характерны высокие показатели явки. Игорь Карпенко поделился своим видением причин этого:
— Это связано прежде всего с тем, что президент — ключевая должность в политической системе нашей страны, обладающий достаточно серьезными полномочиями.
Вместе с тем он сказал, что по этой причине имеется и «ряд геополитических игроков, которые хотели бы повлиять каким-то образом на то, кто займет кресло президентское».
Кроме того, Карпенко высказался о тех, кто не придет на выборы:
— Всегда есть какой-то процент, который не приходит в силу ряда причин.
В качестве примера он назвал ситуации, когда люди уехали в командировку или на отдых за рубеж.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о повышении пенсий на 10% с 1 февраля 2025-го.
А Нацбанк заявил, что доллары составляют 78,7% фальшивых денег в Беларуси.