Курская область, 21 января.
Больше 460 человек потеряли ВСУ в Курской области за прошедшие сутки. Против Армии России воюют не только недавно мобилизованные и бывшие заключённые, но и иностранные специалисты. На российской территории заметили французские силы специальных операций. Есть версия, что действуют они под маской советников украинских боевиков.
Сейчас российские войска ведут наступление на нескольких участках курского фронта. Сообщается, что есть продвижения к хутору Никольский и деревне Куриловка. Противник продолжает копить резервы в Судже и Мартыновке. Пленные украинские солдаты продолжают рассказывать, как командование послало их на убой.
— Всех неугодных отправляют в пехоту, и так я попал в пятую танковую, но за всё время танка ни одного не увидел. Командования не было, нами руководили сержанты, — сообщил военнопленный Виктор Гордиенко. По его словам, покинуть блиндаж, куда их бросили, решил после обстрела, во время которого погиб один боевик, а ещё три сбежали.
Покинуть живыми российскую территорию получается не у всех вэсэушников. Наши войска подлавливают резервы противника в момент ротации. На позициях нет ПВО и не работает РЭБ. Дроноводы заходят с флангов и ликвидируют подкрепления. В Курской области ВС РФ начали использовать наш аналог украинского БПЛА «Баба Яга». Наш «Кузя» способен переносить груз весом до 25 килограммов на расстояние до 10 километров.
«Ночной охотник» наносит удар: экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ. Видео © Telegram / mod_russia.
Донецкая Народная Республика, 21 января.
Гарнизон противника в Великой Новосёлке отступает и записал видео, в котором боевики жалуются, что их бросили. Фактически так и есть. В очередной раз Киев делает шоу, жертвуя людьми. Военный корреспондент Александр Коц отмечает, что после освобождения этого населённого пункта у нас появится оперативный простор и наступление возможно сразу в нескольких направлениях.
— Немалые высвободившиеся силы могут двинуться и на Запад. Кто-то даже предполагает, что Российская армия может развернуть наступление на Днепропетровск. Однако для такой операции потребуются очень серьёзные ресурсы, — пишет Коц.
В любом случае попытка борьбы у Великой Новосёлки для ВСУ не принесёт никакого положительного результата. Схожая ситуация и в северной части ДНР. Украинские СМИ говорят о возможном обрушении фронта на участке Терны — Ямполовка — Торское. Терны уже перешли под контроль ВС РФ. Отсюда наступление идёт в направлении Ивановки и Колодезя. Стабилизировать ситуацию у киевского командования не получается.
Битва за Торецк завершается. Российские штурмовики уже ведут наступление с окраин города в сторону посёлка Крымское. Этот населённый пункт разделяет с Торецком железнодорожные пути.
Железная дорога играет положительную роль в наступлении наших войск на Покровском направлении. Оказалось, что её используют для снабжения группировки, ведущей освобождение города. Наладить логистику удалось через Авдеевку.
Видео © Telegram / mod_russia.
Террористические методы ведения боевых действий опять зафиксировали в ДНР. Российский БПЛА преследовал внедорожник ВСУ, но был обнаружен. Офицер, выбежавший из машины, прикрылся ребёнком, держа его на руках. Только дитё спасло его от уничтожения.
Украину привели к капитуляции.
Президент США Дональд Трамп пообещал завершить конфликт на Украине.
— Я завершу войну на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну. Вы даже не представляете, насколько мы к ней близки, — заявил он.
Своё видение будущего по Украине изложил и российский лидер Владимир Путин. По его словам, никакого краткосрочного перемирия не может быть, а государства должны прийти к устойчивому миру. «Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть: его целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе», — заявил президент России на заседании Совбеза.
На Украине признали, что страна идёт к поражению.
— Война продолжится до момента капитуляции одной из сторон. Причём капитуляция Украины, к сожалению, более вероятный сценарий, нежели России, — признал украинский политолог Руслан Бортник.
Варшава меняет отношение к Киеву.
18 мая в Польше состоятся президентские выборы. Действующий глава государства Анджей Дуда покинет свой пост, потому что законодательство запрещает занимать больше двух сроков. В предвыборной кампании кандидатов всё больше слышны антиукраинские нотки. Лидером гонки называют Рафала Тшасковского, и он призывает оставить переселенцев с Украины без пособий. Его соперник Кароль Навроцкий также не отстаёт в высказываниях.
— Сами власти Украины делают всё возможное, чтобы ухудшить польско-украинские отношения. Это что касается исторического бэкграунда. В свою очередь, в области экономической политики мы имеем дело с конкуренцией на рынке перевозок, в сфере сельскохозяйственного производства и так далее, — пояснил профессор Варшавского университета Рафал Хведорук.
Украинские беженцы становятся проблемой для многих стран. Польша — не исключение. Особую роль в выборах сыграют потомки тех, кто вынужден был бежать от террора украинских националистов 80 лет назад. Во многом позиция по Украине кандидатов в президенты Польши схожа. В реальности же всё может закончиться очередным братанием с Зеленским.