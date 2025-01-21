Сводки СВО. ВС РФ освободили Новоегоровку, ВСУ бегут из Великой Новосёлки, в Киеве заговорили о капитуляции, 21 января

— Всех неугодных отправляют в пехоту, и так я попал в пятую танковую, но за всё время танка ни одного не увидел. Командования не было, нами руководили сержанты, — сообщил военнопленный Виктор Гордиенко. По его словам, покинуть блиндаж, куда их бросили, решил после обстрела, во время которого погиб один боевик, а ещё три сбежали.