Горилка с кровью. Кто из водочных королей Украины спонсирует ВСУ за счёт России

Как выяснил Life.ru, Мокляк является уроженцем Керчи, был (и, возможно, до сих пор является) гражданином Украины и работал в «Баядере» ещё при Украине. Российские следователи считают, что после начала СВО именно он стал доверенным лицом украинских бизнесменов: на него были переоформлены активы холдинга, а он, в свою очередь, позже оформил их на своих родственников и друзей.