ХАМАС заявило, что освободит вторую партию заложников 25 января

Согласно информации агентства Reuters, палестинское движение ХАМАС подтвердило, что освобождение второй группы израильских заложников запланировано на 25 января.
Как уточняется, представители ХАМАС заявили, что передача заложников состоится в соответствии с уже намеченным графиком.
Израильские военные прежде сообщали о передаче трех освобожденных заложниц сотрудниками Международного комитета Красного Креста (МККК). После освобождения они были доставлены на территорию Израиля и направлены в медицинское учреждение для обследования.
Ранее в Сети появились кадры освобождения трех израильских заложниц, освобожденных из плена радикального палестинского движения ХАМАС.