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ХАМАС заявило, что освободит вторую партию заложников 25 января

Израильской стороне ранее передали трех освобожденных заложниц.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации агентства Reuters, палестинское движение ХАМАС подтвердило, что освобождение второй группы израильских заложников запланировано на 25 января.

Как уточняется, представители ХАМАС заявили, что передача заложников состоится в соответствии с уже намеченным графиком.

Израильские военные прежде сообщали о передаче трех освобожденных заложниц сотрудниками Международного комитета Красного Креста (МККК). После освобождения они были доставлены на территорию Израиля и направлены в медицинское учреждение для обследования.

Ранее в Сети появились кадры освобождения трех израильских заложниц, освобожденных из плена радикального палестинского движения ХАМАС.