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Депортации мигрантов и отмена решений Байдена: Трамп вернулся в Белый дом

в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».
Источник: Газета.Ру

00:33 Международный уголовный суд (МУС) ожидает введения санкций со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Эти меры могут включать финансовые ограничения и запрет на поездки для руководства суда, включая главного прокурора Карима Хана, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

Санкции также могут повлиять на доступ суда к банковским системам, ИТ-инфраструктуре и бизнесу с американскими компаниями, включая Microsoft, что может парализовать работу суда.

00:21 Дональд Трамп участвует в церемонии First Honors, на которой присутствуют избранные представители.

Это традиционное событие в рамках инаугурации президента США, которое включает в себя торжественное чествование выбранных представителей. Среди них в том числе ветераны, полицейские, пожарные, врачи и другие люди, которые вносят значительный вклад в общество.

00:16 Трамп уже подписал в конгрессе первые указы, касающиеся назначений в его администрацию. Он также подписал распоряжение, обязывающее не приспускать флаги на правительственных зданиях во время инаугурации.

00:07 Илон Маск в своем выступлении на параде президента Дональда Трампа после инаугурации показал жест, похожий на нацистское приветствие.

Ранее его критиковали за антисемитские комментарии, из-за чего крупные компании приостановили рекламу в его соцсети.