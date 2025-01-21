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Лидер новых властей Сирии выразил стремление улучшить отношения с США

ТУНИС, 21 января. /ТАСС/. Лидер новых сирийских властей Ахмед аш-Шараа поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США. Об этом сообщила газета Al Watan.

Источник: Reuters

По ее информации, аш-Шараа в своем послании выразил «стремление улучшить отношения с Соединенными Штатами».

Трамп вступил в должность главы американской администрации 20 января.

В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего правительственные силы оставили город. Башар Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, который с января 2024 года возглавлял сформированное оппозицией в провинции Идлиб так называемое правительство спасения, объявил о своем назначении главой сирийского правительства на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года. Фактическим лидером Сирии стал глава группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической, запрещена в РФ) Ахмед аш-Шараа, известный под прозвищем Абу Мухаммед аль-Джулани.

Трамп Дональд