Лидер новых властей Сирии выразил стремление улучшить отношения с США

В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего правительственные силы оставили город. Башар Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, который с января 2024 года возглавлял сформированное оппозицией в провинции Идлиб так называемое правительство спасения, объявил о своем назначении главой сирийского правительства на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года. Фактическим лидером Сирии стал глава группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической, запрещена в РФ) Ахмед аш-Шараа, известный под прозвищем Абу Мухаммед аль-Джулани.