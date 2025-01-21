В Москве обсудили перспективы российско-европейского бизнес-сотрудничества

«У нашей страны есть много возможностей для представителей европейского бизнеса, разделяющих общие ценности, по широкому кругу направлений деятельности: это и энергетика, и инфраструктура, транспорт, финансы, медицина. Уверен, что совместная работа в рамках форумных треков в текущем году позволит добиться продвижения и реализации новых бизнес-проектов», — отметил советник Владимира Путина.