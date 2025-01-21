Маск отпраздновал инаугурацию Трампа жестом, похожим на нацистское приветствие

Ближе к концу монолога Маск приложил правую руку к сердцу, а затем вскинул её вверх. Одни разглядели в действиях миллиардера «Салют Беллами» — ритуал произнесения клятвы верности флагу США, который считается в стране символом патриотизма. Другие же увидели в жесте предпринимателя «римский салют», что активно использовался нацистами и фашистами в XX веке.
Жест Илона Маска. Видео © X / Jake Hanrahan.
Напомним, 20 января Дональд Трамп принёс присягу и официально вступил в должность президента США. Церемония инаугурации прошла в ротонде Капитолия. Политик пообещал закончить войны, а также не вступать в них. Однако политолог Еловский в беседе с Life.ru усомнился в честности республиканца.