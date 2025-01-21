Постпред Ульянов назвал генсека НАТО Рютте далеким от реальной политики

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил мнение, что новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте далек от реальной политики.
По словам Ульянова, после ухода с поста Йенса Столтенберга существовали ожидания, что представительство альянса на международной арене улучшится, однако они не оправдались.
Дипломат охарактеризовал нынешнего главу НАТО как «экзотического политика», который, по его мнению, не обладает необходимым политическим опытом.
Напомним, что осенью прошлого года полномочия генерального секретаря НАТО перешли от Йенса Столтенберга к Марку Рютте.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала генеральному секретарю Североатлантического альянса Марку Рютте, а также всем жителям Евросоюза и стран, входящих в НАТО, учить русский язык для саморазвития.