The Guardian: МУС приготовился к «жестким и быстрым» санкциям от Трампа

По словам собеседников газеты, МУС готовится к «худшему сценарию», когда санкции будут введены не только на отдельных лиц, но и на саму структуру. В то же время источники считают, что ограничения могут быть нацелены на блокировку доступа МУС к услугам, необходимым для его работы. В том числе доступ может быть ограничен к банковским и платежным системам, IT-инфраструктуре и страховым компаниям.