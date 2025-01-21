«Ты последний»: Генсека НАТО предупредили о скорой кончине НАТО благодаря Трампу

Такое заявление бывший разведчик сделал в комментариях к поздравлению Трампа со вступлением в должность от имени Рютте. В посте генсек выразил надежду, что Запад сможет достичь мира благодаря НАТО.
«Ты последний генеральный секретарь тонущего корабля под названием НАТО. Трамп вас не спасёт. Он перекроет кислород вашей умирающей организации, чтобы спасти Америку», — написал Риттер.
Напомним, Трамп официально вступил в должность президента США 20 января, сменив на этом посту демократа Джо Байдена. Республиканец неоднократно критиковал руководство НАТО и утверждал, что Штаты покинут альянс, если европейские члены не будут больше финансировать собственную безопасность.