Комитет сената США одобрил Рубио на пост госсекретаря

Комитет по международным делам Сената США утвердил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря, став первым ключевым назначением в администрации Дональда Трампа.
Об этом свидетельствуют результаты голосования, которые были продемонстрированы в эфире телеканала C-Span.
Теперь назначение Рубио должно быть одобрено всей верхней палатой Конгресса. Если сенаторы примут его кандидатуру, 53-летний сенатор от Флориды станет первым латиноамериканцем на посту главы американского внешнеполитического ведомства.
В ходе недавних слушаний Рубио заявил о своем намерении придерживаться внешней политики, ориентированной на защиту национальных интересов США, как это предусмотрено планом президента Трампа.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ждет, когда администрация Трампа официально приступит к работе.