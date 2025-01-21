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Трамп пообещал отменить около 80 разрушительных решений Байдена

Трамп также обещал в ближайшие часы помиловать многих осужденных за штурм Капитолия.

Источник: Аргументы и факты

После своей инаугурации президент США Дональд Трамп объявил о планах подписать указы, отменяющие около 80 решений, принятых администрацией его предшественника Джо Байдена, которую он назвал «худшей в истории».

Трамп пообещал немедленно приступить к отмене этих, по его мнению, разрушительных и радикальных мер.

Кроме того, новый президент сообщил, что в ближайшее время подпишет указ о помиловании для многих осужденных за участие в штурме Капитолия в январе 2021 года.

Трамп заявил, что, как только завершит церемонию инаугурации, он направится в Овальный кабинет, чтобы подписать документы, освободившие этих людей.

Ранее стало известно, что после инаугурации президент США Дональд Трамп подписал в Белом доме ряд первых документов, связанных с назначениями в его администрации, включая ключевые должности на уровне кабинета министров.