Трамп пообещал отменить около 80 разрушительных решений Байдена

После своей инаугурации президент США Дональд Трамп объявил о планах подписать указы, отменяющие около 80 решений, принятых администрацией его предшественника Джо Байдена, которую он назвал «худшей в истории».
Трамп пообещал немедленно приступить к отмене этих, по его мнению, разрушительных и радикальных мер.
Кроме того, новый президент сообщил, что в ближайшее время подпишет указ о помиловании для многих осужденных за участие в штурме Капитолия в январе 2021 года.
Трамп заявил, что, как только завершит церемонию инаугурации, он направится в Овальный кабинет, чтобы подписать документы, освободившие этих людей.
Ранее стало известно, что после инаугурации президент США Дональд Трамп подписал в Белом доме ряд первых документов, связанных с назначениями в его администрации, включая ключевые должности на уровне кабинета министров.