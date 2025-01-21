Трамп разом отменил 78 указов и меморандумов Байдена

Трамп в ходе выступления напомнил, как назвал слово «пошлины» любимым, за что подвергся критике. «Они спросили: а как же любовь, религия и Бог? Я ответил: согласен, пусть Бог будет на первом месте, религия — на втором. Любовь, не знаю, пусть будет на третьем, наверное, да? А потом пошлины. Потому что они сделают нас сказочно богатыми», — сказал президент США.