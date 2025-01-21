Макрон: конфликт на Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра

Некоторые источники считают, что слова Макрона можно трактовать как косвенное предупреждение для Трампа, который ранее высказывался о возможном скором окончании конфликта. В своей речи французский лидер также подчеркнул важность поддержания Украины, чтобы она могла участвовать в будущих переговорах с позиции силы.