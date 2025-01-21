Макрон: конфликт на Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед вооруженными силами страны, поделился своим мнением о сроках завершения конфликта на Украине, заявив, что он не закончится в ближайшее время.
Это заявление он сделал в день инаугурации Дональда Трампа на пост президента США.
Некоторые источники считают, что слова Макрона можно трактовать как косвенное предупреждение для Трампа, который ранее высказывался о возможном скором окончании конфликта. В своей речи французский лидер также подчеркнул важность поддержания Украины, чтобы она могла участвовать в будущих переговорах с позиции силы.
Ранее политолог из Киева Руслан Бортник в своем видеоблоге заявил, что украинский конфликт будет продолжаться до капитуляции одной из сторон.