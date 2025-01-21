Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным

Главу вашингтонской администрации спросили, сколько времени потребуется, чтобы завершить украинский конфликт. «Я должен поговорить с президентом Путиным, мы должны это выяснить. Большинство людей думали, что война закончится через неделю, а сейчас она длится уже три года. Всякое может случиться. Но я думаю, что было бы очень хорошо закончить эту войну», — утверждал президент.