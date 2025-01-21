Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным

«Я встречусь с президентом Путиным», — сказал американский лидер журналистам во время подписания указов в Белом доме. При этом он не назвал дату планируемой встречи. «Я не знаю, я не могу говорить об этом», — ответил Трамп, когда его спросили о сроках.
Трампа спросили, когда он планирует поговорить с Путиным. «Это может произойти очень скоро», — ответил американский лидер.
Главу вашингтонской администрации спросили, сколько времени потребуется, чтобы завершить украинский конфликт. «Я должен поговорить с президентом Путиным, мы должны это выяснить. Большинство людей думали, что война закончится через неделю, а сейчас она длится уже три года. Всякое может случиться. Но я думаю, что было бы очень хорошо закончить эту войну», — утверждал президент.
Как заявил ранее Путин, Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, самое важное — устранить первопричины кризиса. Он подтвердил, что Россия учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все для недопущения третьей мировой войны.
Республиканец Трамп вступил в должность главы американской администрации 20 января.