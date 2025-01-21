Трамп аннулировал 78 решений, принятых во время президентства Байдена

Завершая выступление, президент выразил благодарность собравшимся и заверил их, что вскоре они увидят значительные положительные перемены. Он напомнил, что однажды назвал слово «пошлины» своим любимым, за что подвергся критике. По его словам, когда ему указали на такие понятия, как любовь, религия и Бог, он согласился, что Бог должен стоять на первом месте, религия — на втором, любовь — возможно, на третьем. Однако, как подчеркнул Трамп, пошлины имеют важное значение для экономики страны, поскольку способны сделать Америку «сказочно богатой».