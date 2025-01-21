Трамп аннулировал 78 решений, принятых во время президентства Байдена

Президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками на стадионе, подписал девять документов, направленных на кардинальные изменения в политике страны. Трансляцию мероприятия вел телеканал ABC на YouTube.
Среди подписанных решений — отмена 78 указов и меморандумов, принятых предыдущей администрацией Джо Байдена. Кроме того, было введено ограничение на принятие новых нормативных актов федеральными ведомствами до полного контроля над правительством.
Президент также распорядился приостановить найм на государственную службу, за исключением военных и ряда других категорий работников.
Одним из указов было предписано всем федеральным служащим немедленно прекратить работу в удаленном формате и вернуться в офисы. Также Трамп поручил государственным органам сосредоточиться на решении проблемы роста стоимости жизни в стране. Важным шагом стало официальное решение о выходе США из Парижского соглашения по климату, что было закреплено отдельным письмом в ООН.
Трамп также подписал документ, направленный на восстановление свободы слова и отмену цензуры в федеральных структурах, а также запретил использовать судебную систему в качестве инструмента политической борьбы с оппонентами предыдущей администрации.
Завершая выступление, президент выразил благодарность собравшимся и заверил их, что вскоре они увидят значительные положительные перемены. Он напомнил, что однажды назвал слово «пошлины» своим любимым, за что подвергся критике. По его словам, когда ему указали на такие понятия, как любовь, религия и Бог, он согласился, что Бог должен стоять на первом месте, религия — на втором, любовь — возможно, на третьем. Однако, как подчеркнул Трамп, пошлины имеют важное значение для экономики страны, поскольку способны сделать Америку «сказочно богатой».
Дональд Трамп официально вступил в должность президента США 20 января.
Ранее стало известно, что среди первых подписанных Трампом документов один утверждал состав из 22 членов кабинета и должностей аналогичного уровня. Другой документ касался назначения 47 заместителей министров и высокопоставленных должностных лиц.