«Он будет рад»: Трамп высказался о реакции Ким Чен Ына на своё возвращение в Белый дом

Отвечая на вопросы журналистов, политик подчеркнул, якобы во время своего первого президентского срока он хорошо ладил с коллегой из КНДР.
«Думаю, он будет рад моему возвращению. Я думаю, что у него огромные возможности для кондоминиумов, у него большая береговая линия», — отметил политик.
Напомним, инаугурация Трампа прошла 20 января в ротонде Капитолия. Политик уже успел подписать ряд указов и распоряжений. Кроме прочего, республиканец отменил 78 меморандумов своего предшественника Джо Байдена.