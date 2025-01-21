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«Он будет рад»: Трамп высказался о реакции Ким Чен Ына на своё возвращение в Белый дом

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын будет рад его возвращению на пост американского лидера. Это заявление республиканец сделал в ходе подписания указов в Белом доме.

Источник: Life.ru

Отвечая на вопросы журналистов, политик подчеркнул, якобы во время своего первого президентского срока он хорошо ладил с коллегой из КНДР.

«Думаю, он будет рад моему возвращению. Я думаю, что у него огромные возможности для кондоминиумов, у него большая береговая линия», — отметил политик.

Напомним, инаугурация Трампа прошла 20 января в ротонде Капитолия. Политик уже успел подписать ряд указов и распоряжений. Кроме прочего, республиканец отменил 78 меморандумов своего предшественника Джо Байдена.