Дмитрий Демешин дал старт программе «Герои Vостока»

— Думаю, каждый из нас понимает, насколько это важный вопрос. Речь идёт о том, чтобы люди, которые не жалеют здоровья и жизни для блага России, смогли реализовать свой потенциал на благо страны. Как сказал Президент Владимир Владимирович Путин: «Если не на таких людей, как эти, опираться, то на кого?», — подчеркнул Дмитрий Демешин.