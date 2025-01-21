Дмитрий Демешин дал старт программе «Герои Vостока»

Ветераны и участники специальной военной операции могут подать заявку на обучение по программе «Герои Vостока». Сбор начался с 20 января и продлится до 21 февраля. Участники программы пройдут профессиональную подготовку, разовьют управленческие навыки, что позволит им в дальнейшем трудоустроиться в органы исполнительной власти и местного самоуправления, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Отбор на участие проходит на конкурсной основе. Оформить заявки помогают социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества» в Хабаровском крае.
Глава региона Дмитрий Демешин отметил, что реализация программы «Герои Vостока» находится на особом контроле.
— Думаю, каждый из нас понимает, насколько это важный вопрос. Речь идёт о том, чтобы люди, которые не жалеют здоровья и жизни для блага России, смогли реализовать свой потенциал на благо страны. Как сказал Президент Владимир Владимирович Путин: «Если не на таких людей, как эти, опираться, то на кого?», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Ветераны СВО смогут начать обучение сразу по завершении приема заявок. Прошедшие отбор участники спецоперации будут включены в резерв и приступят к обучению после увольнения с военной службы и возвращения в Хабаровский край. Образовательный модуль пройдет с 1 апреля по 30 ноября. В программу также входит факультативный проект «Герои Vостока: Бизнес для СВОих», направленный на получение базовых знаний в сфере предпринимательства и первичных навыков ведения бизнеса.