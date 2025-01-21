США вышли из Всемирной организации здравоохранения

Причиной такого решения администрация Трампа назвала «неправильное отношение к пандемии COVID-19» и другие глобальные кризисы в области здравоохранения. Кроме того, в Белом доме сочли ВОЗ неспособной пойти на реформы и продемонстрировать независимость от политического влияния.
Также Трамп напомнил, что США платят организации слишком много денег по сравнению с другими странами, но ВОЗ «продолжает несправедливо требовать обременительные для Вашингтона выплаты».
В июле 2020 года США впервые уведомили ВОЗ о выходе из организации. Однако в январе 2021 года, на следующий день после вступления в должность следующий президент Джо Байден отменил это решение.