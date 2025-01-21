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В Финляндии набросились на Каллас после ее заявления о надежде на Трампа

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X посоветовал главе европейской дипломатии Кае Каллас не думать о партнерских отношениях с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: AP 2024

Так он прокомментировал поздравление Каллас в адрес Трампа с официальным вступлением в должность главы Белого дома, в котором политик отметила, что надеется на продолжение трансатлантического партнерства.

«Конечно, это всего лишь глупая надежда, но я надеюсь, что Дональд Трамп вас полностью усмирит», — написал профессор.

В понедельник Трамп официально вступил в должность президента Соединенных Штатов, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Ее провел председатель Верховного суда США Джон Робертс.

Ранее в январе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл рассказал, что, несмотря на заявления избранного президента США Дональда Трампа по Гренландии, Евросоюз по-прежнему планирует найти взаимопонимание с его администрацией.

ЕС
Трамп Дональд