Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иностранцы с белорусской визой теперь могут въезжать в Новосибирск

Для въезда достаточно документа, удостоверяющего личность, признаваемого обоими государствами.

Источник: Om1 Новосибирск

В России вступило в силу межправительственное соглашение с Беларусью о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом граждан третьих стран. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Теперь граждане третьих стран, имеющие визу России или Беларуси, могут въезжать как в Россию, так и в Беларусь.

Согласно сообщению МИД РФ, если в отношении граждан третьих стран предусмотрен безвизовый режим и в России, и в Беларуси, то для въезда и пребывания в обеих странах достаточно документа, удостоверяющего личность, признаваемого обоими государствами.