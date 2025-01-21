Иностранцы с белорусской визой теперь могут въезжать в Новосибирск

В России вступило в силу межправительственное соглашение с Беларусью о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом граждан третьих стран. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Теперь граждане третьих стран, имеющие визу России или Беларуси, могут въезжать как в Россию, так и в Беларусь.
Согласно сообщению МИД РФ, если в отношении граждан третьих стран предусмотрен безвизовый режим и в России, и в Беларуси, то для въезда и пребывания в обеих странах достаточно документа, удостоверяющего личность, признаваемого обоими государствами.