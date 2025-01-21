Какие указы Трамп подписал в первый день в Белом доме

Повышенная ставка — в 25% — должна была быть и у товаров из Мексики и Канады, несмотря на заключенное самим же Трампом в 2020 году Соглашение о торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA). Президент США сообщил, что все еще может ввести их 1 февраля. Ранее он также пообещал, что оставит тарифы на мексиканский и канадский импорт в силе до тех пор, пока правительства этих стран не примут решительные меры по борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.