Досрочное голосование на президентских выборах начинается в Беларуси

«В соответствии с Календарным планом подготовки и проведения выборов 21 — 25 января в Беларуси пройдет этап досрочного голосования».
Участки для досрочного голосования откроются в 12:00.
«В период досрочного голосования участковые комиссии будут работать с 12:00 до 19:00 без перерыва».
Там обратили внимание, что в основной день голосования участки откроются в 8:00 и закроются в 20:00.
Всего в Беларуси для голосования на президентских выборах образовано 5 325 участков. Все они взяты под охрану сотрудников милиции, внутренних войск. За день до начала досрочного голосования органы внутренних дел и МЧС перешли на усиленный вариант несения службы.
Досрочные выборы в Беларуси во время избирательных кампаний проходят всегда — это сделано для того, чтобы люди, которые по какими-то причинам не могут прийти на избирательный участок в воскресенье, смогли проголосовать в будние дни или субботу.
Также по законодательству в Беларуси до основного дня голосования разрешена агитация за кандидатов — в стране нет так называемого «дня тишины», когда за 1 день до основного дня голосования запрещена агитация.
Ранее секретарь ЦИК Елена Балдовская сообщала, что в списки избирателей включено более 6, 9 миллиона избирателей.
На высший государственный пост баллотируются пять кандидатов — действующий президент Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии депутат Олег Гайдукевич, самовыдвиженец и кандидат в президенты на выборах 2020 года Анна Канопацкая, лидер Коммунистической партии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.