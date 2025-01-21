Захарова увидела в помиловании Байдена аналогию с анекдотом про измену невесты

20 января, в последний день своего пребывания в должности, Байден объявил о помиловании пяти членов своей семьи: братьев Джеймса и Фрэнсиса Байденов, их супруг Сары Джонс Байден и Джона Оуэнса, а также сестры Валери Байден Оуэнс и ее мужа Джона Оуэнса. Президент отметил, что его семья подвергалась постоянным нападкам и угрозам, мотивированным исключительно желанием причинить ему боль. При этом Байден подчеркнул, что помилование не означает признание вины со стороны помилованных.